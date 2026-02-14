L’Atalanta passa con Ederson (rigore) e Zalewski. Due legni della Lazio. Raspadori ko

14/02/2026 | 19:57:10

Colpo dell’Atalanta in casa della Lazio, decidono i gol di Ederson su rigore e Zalewski nella ripresa, sfortunata la Lazio che prende due legni. Si ferma Raspadori nella Dea. L’Atalanta ha chiuso in vantaggio contro la Lazio i primi 45′. Una partita equilibrata all’Olimpico, fino all’episodio che ha cambiato il risultato. Prima la Lazio prende un palo con Taylor al 24′. L’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta dopo il tocco di mano di Cataldi sul cross di Zappacosta! Tira Ederson che spiazza Provedel: la palla finisce alla destra del portiere laziale. Il primo tempo si chiude 1-0 per l’Atalanta. Nella ripresa la Dea ha trovato anche il raddoppio con Zalewski. Problemi fisici per Raspadori, che lascia il campo al minuto 86. Palo di Ratkov all’89’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce 2-0.

foto x atalanta