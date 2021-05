L’Atalanta pareggia in casa del Sassuolo, l’Inter è Campione d’Italia!

L’Inter festeggia il suo 19a scudetto della sua storia, aspettando l’esito del risultato dell’Atalanta costretta a vincere. Vittoria che non è arrivata per gli orobici che hanno impattato 1-1 a Reggio Emilia in casa del Sassuolo.

Partita stupenda e ricca di emozioni al Mapei Stadium. Gosens al 32′ ha portato in vantaggio i bergamaschi, con l’esterno vicino al raddoppio nel recupero del primo tempo. Atalanta anche in 10 per l’espulsione del portiere Gollini al 22′ e un gol annullato a Zapata dal Var.

Nella ripresa, pareggio del Sassuolo su calcio di rigore di Berardi al 52′. Sassuolo anche in vantaggio ma il Var annulla un gol ai neroverdi a Locatelli.

Al 75′ nuova svolta della gara: rigore per l’Atalanta ed espulsione per Marlon. Ma dagli 11 metri Muriel si fa ipnotizzare da Consigli.

Finisce 1-1, l’Atalanta frena zona Champions e l’Inter è campione d’Italia.

Foto: Twitter Sassuolo