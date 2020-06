L’ Atalanta non si ferma, bene anche il Napoli. Crollo Samp

Non si ferma più l’Atalanta, che alla Dacia Arena batte 3-2 l’Udinese. A segno il duo colombiano Muriel (autore di una doppietta)- Zapata. Per i friulani, doppietta di Kevin Lasagna. Al San Paolo, vince anche il Napoli, che si impone 3-1 sulla SPAL. Decisive le reti di Mertens, Insigne e Younes, con il futuro attaccante azzurro Petagna che trova il momentaneo 1-1. Partita divertente a Reggio Emilia, dove il Verona pareggia 3-3 con il Sassuolo. Ai Neroverdi sembrerebbe non bastare uno straordinario Boga, autore di una doppietta: le reti di Stepinski, Lazovic e Pessina, infatti, portano il risultato sul 3-2. Al 97′ però, arriva la beffa per i veneti: Rogerio trova il pareggio insperato. A Genova, crolla la Samp, affossata dalle reti di Barrow e Orsolini, che regalano i tre punti al Bologna. Inutile la rete di Bonazzoli nel finale.

Venerdì 26 giugno

21:45 Juventus-Lecce 4-0 (Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt)

Sabato 27 giugno

17:15 Brescia-Genoa 2-2 (Donnarumma, Sabelli – Iago Falque, Pinamonti)

19:30 Cagliari-Torino 4-2 (Nandez, Simeone, Nainggolan, Joao Pedro – Bremer, Belotti)

21:45 Lazio-Fiorentina 2-1 (Immobile, Luis Alberto – Ribery)

Domenica 28 giugno

17:15 Milan-Roma 2-0 (Rebic, rig. Calhanoglu)

19:30 Napoli-Spal 3-1 (Mertens, Callejon Younes – Petagna)

19:30 Sampdoria-Bologna 1-2 (Bonazzoli – Barrow, Orsolini)

19:30 Sassuolo-Verona 3-3 (Boga 2, Rogerio – Lazovic, Stepinski, Pessina)

19:30 Udinese-Atalanta 2-3 (Lasagna 2 – Zapata, Muriel 2)

21:45 Parma-Inter

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 65; Inter 58; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 42; Parma, Verona 39; Cagliari, 38; Bologna 37; Sassuolo 34; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli