L’Atalanta non libera Barrow. La situazione

Musa Barrow è destinato a restare. L’Atalanta non ha ancora individuato un sostituto e, malgrado le richieste pervenute per l’attaccante gambiano, l’idea è quella di confermarlo in rosa. Sono comunque attesi sviluppi nelle prossime ore.

Foto: Atalanta Twitter