L’Atalanta nel vivo dei test atletici. I dettagli

17/07/2025 | 18:03:00

L’Atalanta ha avuto buone notizie da Ivan Juric, intanto la preparazione entra nel vivo con riflettori puntati sui test atletici con la direzione del preparatore, prof. Paolo Barbero, e la preziosa collaborazione dello staff medico. È una metodologia moderna, con metabolimetro sul tapis roulant. Si tratta di uno strumento che misura il consumo di ossigeno (VO2) e la produzione di anidride carbonica durante l’esercizio fisico, fornendo dati preziosi per valutare la capacità aerobica e le soglie metaboliche, inclusa la valutazione del VO2max. In sintesi, un criterio che permette di analizzare il metabolismo energetico durante l’attività fisica. Un passaggio essenziale in attesa di entrare nel vivo degli schemi di Juric, all’interno di una stagione che vedrà l’Atalanta impegnata su più fronti.

FOTO: social Atalanta