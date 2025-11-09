﻿L’Atalanta mai così male: valutazioni inevitabili su Juric

09/11/2025 | 16:59:54

La seconda sconfitta stagionale, dopo tanti pareggi, l’impresa in Champions di Marsiglia che finisce presto nel dimenticatoio. L’Atalanta mai così male nel girone di andata, appena 13 punti dopo 11 partite, con Gasperini evidentemente era tutta un’altra storia. A colpire soprattutto il fatto che tra Juric e la squadra non ci sia sintonia, ci riferiamo all’aspetto tattico. E avevano colpito soprattutto alcune dichiarazioni dello stesso Juric dopo il pareggio contro il Milan, quando aveva spiegato che Scamacca e Krstovic non avevano giocato un solo minuto per scelta tecnica. Le valutazioni della società adesso sono inevitabili, a maggior ragione con la sosta in arrivo. Come anticipato lunedì scorso, in caso di svolta occhio a Raffaele Palladino, che l’Atalanta aveva cercato già la scorsa estate prima di orientarsi su Juric. In lista anche Thiago Motta, un altro allenatore sondato in passato. Va ricordato, per dovere di cronaca, che nell’ultima sfida Champions a Marsiglia in tribuna c’era Roberto Mancini. L’ex ct azzurro vuole rientrare e contemporaneamente sta valutando qualche proposta dall’estero.

Foto: Instagram Atalanta.

