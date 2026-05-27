L’Atalanta libera D’Amico: ora la Roma aspetta il nuovo ds

27/05/2026 | 16:14:43

L’Atalanta e D’Amico si separano ufficialmente, c’è il comunicato del club: “Grazie Tony D’Amico. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”. Per D’Amico la Roma era la prima scelta dopo i contatti con il Milan che avrebbero portato a una fumata bianca soltanto se fosse rimasto Furlani. Ma il dirigente abruzzese aveva dato la preferenza al club giallorosso che adesso potrà completare l’operazione”.



foto sito atalanta