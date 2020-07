L’Atalanta è una macchina, ne rifila sei al Brescia. Tripletta di Pasalic

Non si ferma più l’Atalanta di Gasperini che nell’anticipo della 33esima giornata stende il Brescia (6-2) e manda le rondinelle sempre più verso la retrocessione in Serie B. I padroni di casa passano subito in vantaggio al 2′ minuto con Pasalic che viene lasciato tutto solo dalla difesa del Brescia e con rasoterra manda la palla in fondo al sacco. Poi De Roon, Malinovskiy e Zapata chiudono il primo tempo sul parziale di 4-0. Nel frattempo però all’8′ segna Donnarumma per il Brescia che rimette tutto in parità: a tu per tu con Sportiello non sbaglia. Nella ripresa si scatena Pasalic, prima al 56′ viene imbucato dal solito Malinovskiy e batte Andrenacci per poi ripetersi al 59′ firmando una tripletta. Nel finale invece segna Spalek per il 6-2 finale. Al triplice fischio è festa nerazzurra a Bergamo, l’Atalanta con la vittoria odierna scavalca Lazio e Inter ferme a quota 68 punti e si piazza al secondo posto – con 70 punti – alle spalle della Juve anche solo per una notte, in vista poi delle gare di domani.

CLASSIFICA: Juventus 76, Atalanta 70*, Inter 68, Lazio 68, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Hellas Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria 35, Udinese 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21*, Spal 19.

*una gara in più

Foto: profilo twitter Atalanta