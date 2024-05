Dopo lo storico successo in Europa League, l’Atalanta è pronta a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi. L’Atalanta è scesa dall’aereo, de Roon con Toloi e Gasperini scendono per primi con l’Europa League in mano. Subito dietro Djimsiti e Percassi. Ora la Dea è attesa da migliaia di tifosi a Zingonia, al Centro Sportivo Bortolotti.

Foto: Instagram Atalanta