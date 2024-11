Conte: “L’Atalanta deve far paura, c’è poco da rimproverare ai ragazzi”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la pesante sconfitta rimediata in casa contro l’Atalanta, per 3-0. Il tecnico salentino fa i complimenti alla Dea, squadra secondo lui di un livello superiore rispetto al Napoli dal punto di vista dell’esperienza e della prestanza nei 90 minuti.

“Devo essere molto sincero, la squadra ha performato nella giusta maniera. Sui gol potevamo sicuramente fare un po’ meglio, ma non ho niente da dire alla squadra sotto il punto di vista dell’impegno. Abbiamo dovuto fare una gara di pressione, abbiamo speso tanta energia, c’è poco da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo incontrato una squadra forte, più forte secondo me di noi. Non l’ho detto per mettere le mani avanti, ma solo perché analizzo le situazioni. L’Atalanta da anni sta facendo un percorso, è una squadra che ha una rosa strutturata che deve far paura a tutti quanti”.

Foto: Instagram Napoli