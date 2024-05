L’Atalanta conduce 2-0 sul Torino: 0-0 tra Napoli e Lecce

Conclusi i primi tempi delle due gare delle 18 in Serie A. Partite importanti per il piazzamento come nono, tra Napoli e Torino.

A Bergamo, l’Atalanta, al momento, non risente dei festeggiamenti per la vittoria dell’Europa League, anzi, riparte da dove aveva finito a Dublino, 2-0 a fine primo tempo come in finale con il Bayer Leverkusen. Stavolta non segna una doppietta Lookman un solo gol, l’altro messo a referto da Scamacca a dare il doppio vantaggio ai bergamaschi che al momento scavalcherebbero il Bologna a 69 punti, al quarto posto.

A Napoli, clima molto meno festoso al Maradona, anzi, tutt’altro. E’ zero a zero tras i campioni d’Itakua uscenti e il Lecce. Meglio i salentini, che hanno sfiorato più volte la rete del vantaggio.

Foto: Instagram Atalanta