L’Atalanta cambia look: domani verrà presentato il nuovo logo

21/05/2026 | 13:45:02

L’Atalanta si prepara a cambiare molte cose. Avrà un nuovo direttore sportivo (Giuntoli), un nuovo responsabile del settore giovanile (Sbravati), corteggia no stop Sarri e adesso si appresta a proporre un nuovo look. Lo slogan potrebbe essere: dal presente al futuro con un occhio al passato? Ancora non si può dirlo, ma lo scopriremo presto, nell’anniversario della vittoria dell’Europa League. Domani verrà mostrato al popolo atalantino e non solo il nuovo logo della Dea bergamasca, che andrà a sostituire il vecchio scudo del 1993. Ma per prepararsi la città di Bergamo e tutto il popolo atalantino già da settimane hanno potuto ammirare nelle maggiori piazze cittadine la magnifica mostra itinerante con la storia del logo Atalanta dal 1907 ad oggi. Un revival molto gradito, amarcord puro e genuino, grande riscontro da parte di tutti, entusiasmo dei tifosi bergamaschi in attesa che si scopra il logo del futuro. Ormai siamo in pieno conto alla rovescia…