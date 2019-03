L’Atalanta cala il tris alla Fiorentina: decidono Ilicic, Gomez e Gosens

Il match delle 18:00 si conclude con il successo dell’Atalanta sulla Fiorentina per 3-1. Apre le marcature Muriel per gli ospiti, poi parte la rimonta nerazzura con Ilicic, Gomez e Gosens. La formazione di Gasperini resta saldamente in zona Europa League a quota 41, i viola di Pioli restano in decima posizione con 36 punti.

Venerdì 1 marzo

Ore 20:30 Cagliari-Inter 2-1 (Ceppitelli, Pavoletti – Lautaro Martinez)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Empoli-Parma 3-3 (Gervinho, Rigoni, Bruno Alves – Dell’Orco, Caputo, Silvestre)

Ore 18:00 Milan-Sassuolo 1-0 (aut. Lirola)

Ore 20:30 Lazio-Roma 3-0 (Caicedo, Immobile, Cataldi)

Domenica 3 marzo

Ore 12:30 Torino-Chievo 1-0 (Belotti)

Ore 15:00 Spal-Sampdoria 1-2 (Kurtic – Quagliarella 2)

Ore 15:00 Genoa-Frosinone 0-0

Ore 15:00 Udinese Bologna 2-1 (De Paul, Pussetto – Palacio)

Ore 18:00 Atalanta-Fiorentina 3-1 (Ilicic, Gomez, Gosens – Muriel)

Ore 20:30 Napoli-Juventus

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Torino, Lazio, Atalanta 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma, Genoa 30; Cagliari 27; Spal, Udinese 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo* 10. *meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Atalanta Twitter