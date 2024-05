L’Atalanta batte la Roma e manda Juve e Bologna in Champions

La Juve ha avuto la grande occasione di andare in Champions battendo la Salernitana, invece è riuscita a malapena a conquistare un pareggio nel recupero. Ma è stata l’Atalanta a mandare in Champions la squadra di Allegri. Considerando che avremo almeno cinque rappresentanti nella massima competizione europea per club, la Roma è sesta a quota 60 e al massimo – vincendo le prossime due – può salire a 66 punti. Così la Juve con 67 punti non dovrà più aspettare per l’agognato ritorno in Champions. Il discorso vale per il Bologna che raggiunge un evento storico avendo gli stessi punti (67) dei bianconeri.

Foto: twitter Juve