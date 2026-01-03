L’Atalanta batte la Roma 1-0, decide Scalvini. Roma quarta insieme alla Juve

03/01/2026 | 22:48:26

L’Atalanta batte la Roma nel posticipo del sabato sera. Un successo che rilancia la Dea e che invece frena e di molto le ambizioni della Roma, che ora è quarta a pari punti con la Juventus.

Primo tempo che ha visto protagonista anche il VAR.

Atalanta avanti al 13′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Svilar in uscita non riesce a bloccare il pallone. Scalvini, alle sue spalle, ne approfitta e deposita a porta sguarnita. Proteste della Roma, per un possibile fallo del difensore atalantino sul portiere avversario. Dopo un lungo check, il gol viene convalidato. La Roma prova a reagire ma l’Atalanta trova il 2-0 al 29′. Bernasconi va via a un Celik troppo morbido nella marcatura, arriva sul fondo e crossa da sinistra: Scamacca, liberatosi di Hermoso, stacca indisturbato e di testa infila Svilar. Altro lunghissimo check. Viene rilevato un fuorigioco di Scamacca a inizio azione, senza considerare una giocata un errore di Hermoso. Il gol è però arrivato diversi secondi dopo. Polemiche a Bergamo, giallo a Palladino per proteste. Dopo i due check, sono 8 i minuti di recupero. Finisce 1-0 per l’Atalanta tra polemiche enormi.

Nella ripresa, altra Roma. Gasp si gioca la carta Wesley. Al 50′ grande chance per la Roma. Il centravanti stoppa un pallone in area, riesce ad aggirare Scalvini e calcia ma arriva la pronta risposta di Carnesecchi. Al 53′ ancora Carnesecchi si immola su Soulé e salva il vantaggio. Al 59′, grana per la difesa atalantina che perde l’autore del gol Scalvini, vittima di un problema fisico. Dentro al suo posto Hien. Nel primo tempo era uscito Kolasinac. Al 64′ si divora il pareggio Dybala. Primo affondo di Wesley, che da destra nei pressi della linea di fondo mette in mezzo per la Joya: tocco verso la porta e provvidenziale deviazione in corner di Djimsiti.

L’urto della Roma si affievolisce, nel finale la gara torna equilibrata. Al 90′ un petardo cade a pochi metri dall’assistente che rimane per qualche secondo stordito, ma si riprende. Roma che torna a spingere nei minuti di recupero. Ma finisce 1-0 per l’Atalanta, la Dea sale a 25 punti, la Roma resta a 33 punti, quarta ora, con la Juventus che con il pareggio di questo pomeriggio ha completato la rimonta.

Foto: sito Atalanta