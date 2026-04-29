L’Atalanta batte la Juventus ai rigori con super Anelli (5-2 dcr) e vince la Coppa Italia Primavera

29/04/2026 | 19:19:05

L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera contro la Juventus dopo l’1-1 dei primi 90′. Una gara equilibrata nel primo tempo, vantaggio Juve con Niccolò Rizzo al 27°. Secondo tempo ricco di occasioni soprattutto per la Juventus che spreca parecchio con i suoi attaccanti. Importante anche il contributo del portiere dei bianconeri Radu. Vengono dati 4 minuti di recupero e proprio nel recupero arriva il pareggio con Isoa. Si va ai rigori e Anelli diventa protagonista parandone due, Ruiz segna e porta la Coppa Italia a Bergamo. Termina 5-2 tra la festa dei tifosi della Dea e la delusione dei bianconeri.

foto x lega