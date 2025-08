L’Atalanta batte il Lipsia 2-1. Torna al gol Scamacca

02/08/2025 | 17:20:50

Amichevole di prestigio per l’Atalanta che vince alla Red Bul Arena in casa del Lipsia per 2-1. Vittoria orobica in rimonta, nei 5 minuti finali della sfida. Il Lipsia passa in vantaggio al 12′ con bomber Openda. Gara che sembra in controllo per i teutonici, poi l’Atalanta vince nei minuti finali, pareggiando prima con Scamacca all’85’, poi la rete del 2-1 realizzata da Bernasconi al 90′.

Foto: Instagram Atalanta