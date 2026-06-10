L’Atalanta annuncia l’arrivo di Pompilio, braccio destro di Giuntoli

10/06/2026 | 16:20:21

L’Atalanta ha annunciato l’assunzione di Giuseppe Pompilio nel ruolo di Direttore dei Processi Sportivi.

Questo il comunicato:

“Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di Direttore dei Processi Sportivi – di Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali.

Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli.

Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giuseppe Pompilio, augurandogli buon lavoro”.

Foto: sito Atalanta