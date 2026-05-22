L’Atalanta annuncia il nuovo logo: “La Dea al centro”

22/05/2026 | 11:09:35

L’Atalanta ha presentato il suo nuovo logo tramite i canali ufficiali del club.

Questo il comunicato:

“La Dea al centro.

Sono gli anni Sessanta quando la sagoma della Dea compare per la prima volta nel logo societario atalantino. Da allora viene confermata come il simbolo dell’Atalanta, adattandosi nel tempo a esigenze diverse come ricami, stampe, applicazioni digitali, merchandise, fino all’evoluzione che viene presentata oggi.

Il nuovo stemma prende ispirazione dalla forma circolare degli anni Ottanta e da lì si rinnova, ridisegnato con una costruzione geometrica precisa. La logica che lo guida è quella della sottrazione, ovvero togliere il superfluo per dare più spazio alla Dea, che torna a essere il fulcro visivo dello stemma senza ulteriori elementi. I capelli diventano cinque ciocche, un numero che richiama volutamente i fondatori che nel 1907 diedero vita al club. Lo sfondo è interamente blu, racchiuso da una circonferenza nera.

Il risultato è un’identità che funziona perfettamente su qualsiasi supporto ed è riconoscibile sempre, come la Dea che rappresenta”.

Foto: sito Atalanta