L’Atalanta a Pessina: “Ti aspettiamo presto in campo”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, starà per un po’ di tempo lontano dai campi (circa due mesi) a causa di una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Il club nerazzurro, tramite i propri canali social, ha voluto dedicargli un auguri di presta guarigione. Ecco il messaggio:

“Matteo! Ti aspettiamo presto in campo!”.

#MOLAMIA Matteo! 🥺 Ti aspettiamo presto in campo! 💪

Get well soon, Matteo! We got your back! 🖤💙#Pessina #GoAtalantaGo pic.twitter.com/GgTirHGF0C

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 6, 2021