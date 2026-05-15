L’Aston Villa travolge il Liverpool: 4-2 e ritorno in Champions

15/05/2026 | 23:07:48

L‘Aston Villa di Emery batte 4-2 il Liverpool e si guadagna l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di Emery sono passati in vantaggio con Rogers, poi il pareggio di Van Dijk, quindi il 2-1 con Watkins che poi segna anche il 3-1. Arriva anche il 4-1 con McGinn, poi Van Dijk nel recupero sigla la doppietta ma non basta. L’Aston Villa raggiunge United, City e Arsenal, già certe di un posto nella prossima Champions.

foto x aston villa