L’Aston Villa non si può allenare. A rischio la partita con l’Everton

Rischio rinvio per Aston Villa-Everton in programma domenica alle ore 13.00. I villans dopo i numerosi casi riscontrati di positività al Covid-19 hanno il centro di allenamento chiuso a tempo indeterminato. Il rischio quindi sarebbe quello di presentarsi alla partita contro i Toffees senza essersi potuti allenare. La questione verrà affrontata già in giornata con gli altri vertici della Premier League. L’Aston Villa fin qui è già indietro rispetto alla tabella di marcia con soli 15 incontri disputati su 18 e nell’ultima partita giocata, in FA Cup contro il Liverpool, si è presentata con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Foto: Twitter aston Villa