L’assistente di Cuper rivela: “Nel 2018 Salah è stato vicino al Real Madrid”

Hany Ramzy , ex assistente di Héctor Cúper sulla panchina della Nazionale egiziana, ha rivelato ai microfoni di OnTime Sports un interessante retroscena sull’attaccante del Liverpool, Mohammed Salah: “Quando lavoravo con Héctor Cúper, ci siamo allenati in Svizzera a marzo 2018. Stavo parlando con Salah e mi ha detto che il Real Madrid gli aveva inviato un’offerta molto importante. L’offerta quasi irrinunciabile, ma Salah ne ha discusso con me e con con Cúper e ha deciso di rimanere ai Reds perché si trova bene lì.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League