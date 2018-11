Dalla Francia: Lassana Diarra ai margini del Psg, possibile divorzio già a gennaio

Le strade di Lassana Diarra e del Psg potrebbero separarsi prima del previsto. Impiegato con il contagocce dal tecnico Thomas Tuchel (appena 223 minuti giocati in stagione), il centrocampista francese classe ’85 potrebbe cambiare aria già a gennaio nonostante un contratto in scadenza a giugno. Come riportano i colleghi transalpini di RMC Sport, infatti, l’ex Real Madrid starebbe spingendo per un addio anticipato, in modo da poter trovare una nuova squadra e giocare con maggior continuità. Lassana Diarra-Psg, una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Psg