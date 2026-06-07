L’Ascoli torna in Serie B. Battuto l’Union Brescia 3-0 nella finale di ritorno dei playoff

07/06/2026 | 20:00:55

La Serie B riaccoglie l’Ascoli che è la vincitrice dei playoff. La compagine marchigiana batte 3-0 l’Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff. All’andata era terminata 1-1 allo Stadio Rigamonti, gara sospesa per pioggia e poi recuperata.

In questa gara di ritorno, gara a senso unico dell’Ascoli che ha vinto con enorme merito 3-0. Al 10′ sblocca la gara Rizzo Pinna. Al 52′ Silipo insacca la rete del 2-0 e all’87’ arriva anche il tris, con Milanese. Fa festa l’Ascoli che era arrivato secondo, nel duello con l’Arezzo in campionato e ora festeggia il ritorno in B la compagine di Tomei.

Foto: facebook Ascoli