L’Ascoli ferma il Verona: 1-1 al Bentegodi

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive dell’Hellas Verona che al Bentegodi fa 1-1 contro l’Ascoli. I veneti non approfittano del pari di ieri del Pescara e incappano nel medesimo risultato. Gara che vede i bianconeri andare avanti con Rosseti all’11, ma a ristabilire gli equilibri ci pensa il solito Pazzini: 10° gol in campionato per il classe ’84.

Venerdì ore 21

Pescara-Cosenza 1-1 (Scognamiglio – Tutino)

Sabato ore 15

Benevento-Spezia 2-3 (Insigne, Armenteros – Ricci, Da Cruz, Okereke)

Foggia-Cittadella 1-1 (Mazzeo – aut. Tonucci)

Padova-Perugia 0-1 (Han)

Livorno-Salernitana 1-0 (Rocca)

Sabato ore 18

Verona-Ascoli 1-1 (Pazzini – Rosseti)

Domenica ore 15

Palermo-Carpi

Venezia-Cremonese

Domenica ore 21

Crotone-Lecce

Classifica: Brescia 50; Palermo, Verona 46; Pescara 45; Lecce 44; Benevento 43; Perugia 41; Cittadella 40; Spezia 37; Cosenza, Salernitana 34; Ascoli 32; Cremonese, Livorno 30; Venezia, Foggia* 27; Crotone 26; Padova 23; Carpi 22.

* -6 punti di penalizzazione