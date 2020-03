L’Ascoli dopo il Livorno: confermato il secondo ribaltone, pronto Abascal

Alle 16,55 di ieri, prima che si materializzasse a sorpresa l’ennesima svolta Livorno, vi avevamo anticipato come l’Ascoli stesse pensando all’esonero Stellone, una decisione infelice che non ha portato a risultati, anzi. E avevamo aggiunto come il club marchigiano fosse orientato a promuovere Guillermo Abascal, tecnico della Primavera. E’ questa la strada indicata, comunicazioni in arrivo, la gestione della vicenda allenatore da parte dell’Ascoli è stata un grande tormento e ha condizionato l’intera stagione, a conferma che non basta essere protagonisti sul mercato se manca il resto.

Foto: Twitter Palermo