Lasagna: “La salvezza è vicina, non dobbiamo mollare un centimetro”

Intervenuto a Udinese TV, Kevin Lasagna, capitano dell’Udinese, ha così commentato la vittoria contro la SPAL: “Oggi sono arrivato a giocare quasi per miracolo perché ieri ad allenamento ho preso un brutto colpo. Abbiamo fatto subito le lastre perché sembrava qualcosa di grave ma per fortuna non è stato nulla e grazie allo staff medico oggi ero in campo e sono anche riuscito a fare gol, quindi c’è molta soddisfazione da parte mia, del Mister e di tutto lo staff. Sto bene fisicamente e mentalmente, sto lavorando su entrambi gli aspetti e sto migliorando, anche se sono contento soprattutto per come si sta comportando la squadra. Stiamo bene e stiamo mettendo in mostra un bel gioco e questo mi rende contento. La salvezza oramai è lì, sì, ma non essendoci ancora la matematica noi non molliamo un centimetro e anche dopo aver raggiunto l’obiettivo continueremo con il nostro calcio. Ci stiamo divertendo a giocare in questo modo, come ci chiede il Mister, abbiamo un nostro metodo ben rodato e continueremo così”.

Foto: sito ufficiale Udinese Calcio