Lasagna: “Felice di essere rimasto, voglio dare la miglior versione di me”

Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato oggi durante la conferenza stampa a lui dedicata. Queste le sue parole:

“Mi è stato chiesto di andare incontro al pallone, di proteggerlo, tutte cose che fino ad allora in carriera non avevo imparato a fare. Ho cercato di migliorarmi ogni giorno, sia in allenamento che in partita. Ho sempre dato il massimo, ma voglio e devo crescere sotto l’aspetto realizzativo. Se sono felice di essere qui? Ho parlato da subito col mio agente, dicendo che volevo restare nella società che ha creduto e investito per avermi con sé. Voglio dare a questa città e a questa tifoseria la miglior versione di me“.

Sul nuovo allenatore Di Francesco:

“Del mister ho avuto subito un’ottima impressione, perché ha idee precise e per noi questa è una cosa molto positiva. Usiamo molto il pallone, con allenamenti a grande intensità. Cercheremo già dalle prime amichevoli di fare ciò che ci chiede”.

Infine, un commento sulla Nazionale:

“Ho visto la finale dell’Europeo con i compagni di squadra, siamo stati contentissimi dell’esito finale. Un pezzo del cuore era a Wembley, soprattutto per me e per tutti gli altri che hanno avuto la fortuna di vestire la maglia della Nazionale. Penso spesso alla maglia azzurra, ma tornare a indossarla dipende da me e dalle mie prestazioni col il Verona”.

