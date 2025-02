Las Palmas, l’annuncio di Kirian Rodriguez: “Il cancro è tornato. Devo fermarmi”

Kirian Rodriguez, a margine di una conferenza stampa con il Las Palmas, ha annunciato che sarà costretto a fermarsi, almeno fino a fine stagione. Il motivo è serio, il calciatore ha un cancro, come spiegato: “Per prima cosa, voglio dare il buongiorno a tutti. Vorrei dire tre cose: grazie al club, composto da persone molto importanti; grazie ai miei compagni e allo staff tecnico; infine mi scuso per non aver permesso di fare domande. Non è il momento perché dobbiamo rispettare la privacy, anche se sono piuttosto trasparente. Potremo prendere un caffè fuori. Un mese fa, all’inizio di gennaio, i risultati dei test a cui mi sono sottoposto non erano adeguati e ho dovuto effettuare altri tipi di esami. Gli infermieri non hanno rispettato la privacy e alcuni di voi sanno già cosa sto per dire: ho di nuovo il cancro. Devo fermarmi per 6 mesi per combattere di nuovo questa malattia, devo sottopormi alla chemioterapia. Ora è il turno di fermarmi e di combattere di nuovo. Spero di rivedere tutti nella stagione 2025-26. Sono convinto al 100% che saremo in prima divisione”.

Foto: logo Las Palmas