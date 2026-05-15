Larson Coulibaly vince in appello alla CAF: può tornare tra i professionisti

15/05/2026 | 21:42:17

La vicenda trae origine da un diniego di tesseramento opposto dalla FIGC a un tesseramento in un club di Serie C (Giugliano) nella corrente stagione sportiva del centrocampista Larsson Coulibaly, classe 2003. Nella stagione precedente (2024-2025) era stato ceduto in prestito dalla Lazio ai maltesi del Birkirkara.

Secondo le prospettazioni del competente ufficio della FIGC, nonostante si trattasse di un trasferimento temporaneo, il calciatore – solo perché non era titolare di ulteriori annualità contrattuali con la Lazio – avrebbe perso la “circolarità”, ovvero il diritto di tesserarsi in Italia per club professionistici, al momento e per il futuro.

Il calciatore ha impugnato detto diniego innanzi al Tribunale Federale Nazionale che ha rigettato il ricorso. Successivamente è stata adita la Corte di Appello Federale che – a sezioni unite – ha accolto il reclamo.

Coulibaly è stato assistito da un pool di avvocati scelti e coordinati dal suo storico agente (Christian Bosco). Il pool è composto da: Fabio Giotti (esperto di diritto sportivo), Iolanda Matrullo (civilista dello studio Bosco & Partners), Pierpaolo Cacciotti (amministrativista).

Coulibaly ha commentato così: “Ho vissuto un incubo, ringrazio il mio agente per non avermi abbandonato. Sono consapevole che sarà dura trovare un club, ma farò di tutto per farmi trovare pronto per chi mi concederà una possibilità”.

L’agente Bosco: “in attesa delle motivazioni, mi limito ad asserire che il diritto non può essere soggetto ad “interpretazioni”, a maggior ragione se la questione riguarda diritti soggettivi direttamente interconnessi ad interessi legittimi, e soprattutto – al netto delle valutazioni strettamente giuridiche – la carriera e quindi “la vita” di un giovane extracomunitario legittimamente soggiornante sul territorio nazionale da circa sei anni, nonché formato calcisticamente in italia.

Un ultimo doveroso pensiero va a Patrice Penda – talent scout e mio fraterno amico – che prima della sua tragica e prematura scomparsa a causa di un brutto male, mi ha affidato alcuni calciatori africani chiedendomi di considerarli come figli”.

foto ufficiale