L’Arsenal vince ai rigori il Community Shield, Aubameyang decisivo contro il Liverpool

Sale a quota 12 l’Arsenal di Mikel Arteta nell’albo d’oro del Community Shield. I Gunners vincono ai calci di rigore (niente supplementari) contro il Liverpool con il rigore decisivo di Pierre-Emerick Aubameyang dopo l’errore di Brewster nei Reds. Nei 90′ regolari è sempre Aubameyang a segnare poi il pari di Minamino nella ripresa per i Reds. Il Liverpool non vince il Community Shield dal 2006, un’eternità per i campioni d’Inghilterra in carica.

Foto: profilo twitter Arsenal