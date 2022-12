L’Arsenal stende il Brighton (4-2). E allunga in testa alla classifica: +7 sul Manchester City

L’Arsenal non sbaglia: 4-2 in casa del Brighton e allunga in vetta alla classifica portandosi ai +7 sul Manchester City. Batte in trasferta il Brighton di De Zerbi e allunga in testa alla classifica a +7 dal Manchester City, che nonostante il gol del solito Haaland non va oltre il pari in casa contro l’Everton. Saka apre, raddoppia Odegaard e all’intervallo si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa arriva il tris di Nketiah. Al 65′ accorcia Mitoma, ma Martinelli chiude la pratica e trova il poker firmato Gunners. Inutile il gol al 77′ di Ferguson.

Foto: Instagram Arsenal