L’Arsenal si gode Martinelli. Klopp: “È il talento del secolo”

Impatto straordinario per Gabriel Martinelli con il mondo Arsenal. Il giovane attaccante italo-brasiliano, arrivato a Londra in estate, ha siglato un’altra doppietta con i gunners, dopo quella all’esordio in Europa League.

Avversario questa volta era il Liverpool di Jürgen Klopp, che si è complimentato con toni entusiastici con il 18enne di Guarulhos: “Sepp van den Berg ha giocato una partita incredibile” ha detto, riferendosi alla sfida di Carabao Cup giocata martedì “ma Martinelli ha la stessa età ed è il talento del secolo, è un attaccante straordinario”.

Foto: The Sun