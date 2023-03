L’Arsenal ribalta il Bournemouth da 0-2 a 3-2 e tiene a distanza il City

Fatica l’Arsenal di Mikel Arteta, ma riesce a ribaltare il Bournemouth (da 0-2 a 3-2) e trova la vittoria che tiene a distanza il Manchester City. I gunners passano in svantaggio al 1′ con Billing, i The Cherries riescono a contenere i padroni di casa e, addirittura, trovano la rete dello 0-2 con Senesi al 57′. In salita la partita per l’Arsenal, che non si arrende e con Partey al 62′ e White al 70′ ristabilisce la parità. Nel recupero, al 97′, arriva la rete del 3-2 firmata da Nelson. Il club di Londra resta al primo posto in Premier League con un vantaggio di ben 5 punti sui Cityzens di Guardiola secondi.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal