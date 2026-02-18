L’Arsenal non è più perfetta: avanti 2-0 si fa rimontare 2-2 dal fanalino di coda Wolverhampton

18/02/2026 | 23:20:41

L’Arsenal non è più la macchina perfetta di inizio stagione e rischia di farsi scivolare la Premier dalle mani. I Gunners, avanti 2-0 in casa del Wolverhampton, si fanno rimontare 2-2 dal fanalino di coda della Premier. L’Arsenal infatti sblocca la partita dopo appena cinque minuti con Saka e trova il raddoppio in avvio di ripresa con Hincapie. Sembra tutto pronto per la vittoria, ma i padroni di casa non mollano e prima accorciano le distanze con Bueno all’ora di gioco e poi in pieno recupero conquistato un insperato pari grazie all’autogol di Calafiori. Ora i londinesi hanno cinque punti di vantaggio sulla formazione allenata da Pep Guardiola, mentre i Wolves restano sempre ultimi con appena dieci punti. Il City è potenzialmente a -2, gli uomini di Guardiola sono infatti a -5 ma con una gara da giocare.

Foto: sito Arsenal