L’Arsenal licenzia la mascotte Gunnersaurus: Ozil si offre di pagargli lo stipendio

A causa della crisi economica che il Covid-19 ha scatenato, anche l’Arsenal ne ha pagato le conseguenze. Dopo 27 anni di onorato lavoro, il club ha dovuto licenziare Jerry Quy, l’uomo che si nasconde sotto le vesti della mascotte Gunnersaurus, ormai di famiglia nel club londinese. Dopo i molti messaggi di solidarietà indirizzati alla mascotte, Mesut Ozil ha deciso di scendere in campo. Il centrocampista dei Gunners ha deciso così di pagargli lo stipendio: “Sono molto triste che Jerry Quy, ovvero la famosa e leale mascotte Gunnersaurus, sia stata licenziata dopo 27 anni. Mi offro di rimborsare lo stipendio del nostro grande ragazzo verde fino a che sarò un giocatore dell’Arsenal”.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020