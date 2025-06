L’Arsenal insiste, è in pressing per Sesko

06/06/2025 | 16:20:50

L’Arsenal fa sul serio per Sesko del Lipsia. L’attaccante è stato individuato come il rinforzo ideale per il pacchetto offensivo della prossima stagione dei Gunners. Nell’ultima stagione l’attaccante ha messo a segno 13 reti in 33 presenze di Bundesliga, oltre ai 4 gol in 8 presenze in Champions e altre 4 in 4 partite di Coppa tedesca. Il centravanti classe 2003 ha una valutazione stimata tra i 60 e 70 milioni.

Foto: Instagram Lipsia