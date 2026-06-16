L’Arsenal fa la lista della spesa per il mercato estivo. Interesse per un italiano

16/06/2026 | 11:47:40

Il The Athletic ha svelato alcuni nomi della lista dei desideri dell’Arsenal per questa estate. Dopo una super stagione dei Gunners, l’obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello, in Europa e in campionato, rimasto orfano di Pep Guardiola, il più ostico dei rivali per gli inglesi. Biancorossi che si sono interessati, insieme al Manchester United, del giovane Scott. Il Bournemouth però non sembra volersi privare facilmente del ragazzo, a cui vuole proporre un rinnovo con una clausola da 75 milioni di sterline. A centrocampo piace Tonali, ma la trattativa con il Newcastle non è semplice e gli zeri da offrire sono molti. Infine in attacco Rogers dell’Aston Villa e Barcola del PSG sono i nomi con cui il reparto offensivo di Arteta vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità.

Foto: Instagram Arteta