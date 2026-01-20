L’Arsenal è super: 3-1 a San Siro (doppietta Gabriel Jesus). L’Inter rischia i primi 8 posti

20/01/2026 | 22:55:09

Al Meazza un super Arsenal detta legge e continua la sua marcia trionfale anche in Champions League. I Gunners vincono 3-1 al Meazza. Inizio super dell’Arsenal che in pochi minuti mette sotto l’Inter. Al 10′ vantaggio dei Gunners, conclusione di Timber sul quale irrompe Gabriel Jesus per il vantaggio londinese. Reagisce l’Inter e trova il pareggio con Sucic al 18′. Destro da fuori di Sucic, rete dell’1-1. L’Inter sfiora il vantaggio in contropiede. E’ Marcus Thuram ad avere la chance al 27′ per il 2-1. L’attaccante francese spreca però una buona chance. Ma è l’Ajax a tornare avanti. Specialità della casa, calcio d’angolo, colpo di testa di Gabriel Jesus da pochi passi per il 2-1 inglese.

Ripresa più equilibrata, l’Inter ha una fase di gara dove sembra mettere in difficoltà i Gunners. Arteta però con i cambi decide la gara. Al minuto 84′ arriva il tris di Gyokeres per il 3-1. Lo stesso Gyokeres spreca la palla del 4-1. Finisce 3-1 per i Gunners. L’Arsenal fa 7 su 7, 20 gol fatti, 3 subiti. L’Inter resta a 12, è ancora tra le prime 8 ma domani rischia di uscire.

Foto: sito Arsenal