Importante rinnovo in casa Arsenal. Il club londinese ha blindato Gabriel Martinelli: l’attaccante italo-brasiliano, classe 2001 e autore di 10 gol (più 4 assist) in stagione, ha firmato un nuovo accordo pluriennale con i Gunners. Un importante certificazione di stima per Martinelli, sempre più al centro del mondo Arsenal nonostante la giovane età.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal