L’Arsenal accende la fantasia dei tifosi con un messaggio misterioso: “Sta arrivando qualcosa di grande”

20/07/2025 | 13:24:52

Un semplice post sui social dell’Arsenal ha subito fatto impazzire i tifosi. Il club inglese ha pubblicato un messaggio con la scritta “Qualcosa di grande sta per arrivare”, accompagnato dalla data di lunedì 21 luglio e dal logo Adidas. Sebbene il contenuto non specifichi di cosa si tratti, molti sostenitori hanno subito pensato all’arrivo di Viktor Gyokeres, uno dei principali obiettivi di mercato dei Gunners in questa calda estate di trattative. Ma bisogna aspettare perché, secondo autorevoli fonti portoghesi , il Manchester United ha rilanciato trovando accordo con lo Sporting. Ma Gyokeres aveva sempre dato la precedenza all’Arsenal, presto metteremo la parola fine su questo tormentone.

Foto: insta arsenal