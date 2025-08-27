Il Wolverhampton tiene botta: rifiutata l’offerta del Newcastle per Larsen

27/08/2025 | 10:45:32

Il Wolverhampton ha respinto un’offerta del Newcastle di ben 55 milioni di sterline per l’attaccante Jorgen Strand Larsen. Il giocatore norvegese non sta forzando la mano per lasciare i Wolves, ma al tempo stesso, stando a quanto riferisce The Athletic, sarebbe desideroso di trasferirsi al Newcastle United. La palla passa nuovamente nelle mani dei Magpies che dovranno decidere se rilanciare o se accantonare la pista.

Foto: Instagram Larsen