L’arrivo di Khephren Thuram al J Medical per le visite. Il video

Dopo l’arrivo in mattinata a Caselle con il papà Lilian, Khephren Thuram è arrivato al J Medical per le visite mediche di rito. Ecco il video del suo arrivo, Thiago Motta si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo in mediana dopo Douglas Luiz.