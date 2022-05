LARRIVEY SINDACO DI COSENZA

Eroe di un popolo. Ci si sente così all’indomani di una grande memorabile impresa. Per informazioni chiedere a El Bati Larrivey, la cui doppietta ieri sera contro il Vicenza è valsa la salvezza in Serie B. Un traguardo miracoloso alla vigilia di questo campionato, con una squadra costruita in estate con un budget striminzito e in fretta e furia. Un’annata segnata da peripezie, col cambio d’allenatore e una tifoseria che ha chiesto più volte rispetto. La luce in mezzo al buio è arrivata proprio a gennaio, con Larrivey giunto dal Cile e che ha trascinato il branco di lupi all’ambito traguardo. L’argentino è il nuovo sindaco della città silana, un titolo indiscutibile per chi è arrivato tra lo scetticismo generale e ha dimostrato di avere il gol nel sangue.

Larrivey è già noto in Italia per le sue esperienze a Cagliari, dopo un triennio soddisfacente nell’Huracan, club argentino dove si è formato ed è cresciuto. Proprio in Sardegna oggi apprezzano le sue qualità, in un campionato amarissimo per la squadra di Giulini, che domani potrebbe salutare la massima serie. Fu Cellino a volerlo in rossoblù nell’estate del 2007. Con il Cagliari è stata una storia d’amore bella e tormentata: dal 2007 al 2012 sono state ben due le parentesi lontano dalla Sardegna (prima il Velez, con cui ha conquistato il campionato di Clausura nel 2009, e poi il Colòn). Esperienze fugaci e ritorni alla base, prima della rescissione nel 2012 e l’approdo in Messico, destinazione Atlante. In quasi cento presenze sono stati 16 i gol dell’argentino, soprannominato proprio El Bati per la sua somiglianza all’idolo Batistuta. Numeri deludenti per chi aveva scommesso sulle sue qualità.

La stagione successiva è passato al Rayo Vallecano, dove ha realizzato 12 gol e soprattutto conquistato una tortuosa salvezza con i madrileni. L’anno dopo si è trasferito al Celta Vigo, ripetendosi con 11 marcature. Successivamente il passaggio al Baniyas, squadra militante nella prima divisione degli Emirati, dove è andato a guadagnare fior di milioni. Nel gennaio 2017 ha firmato con la società giapponese del JEF United Ichihara Chiba, in seconda divisione nipponica. Con i giapponesi ha realizzato 32 reti in 76 partite tra campionato e coppa nazionale. Nel gennaio 2019 si è trasferito in Paraguay, andando a giocare nelle file del Cerro Porteño, club militante nella División Profesional. Nel 2020 il giramondo è finito all’Universidad de Chile, dove ha messo a referto 39 gol in 65 partite. Da gennaio 2022 il ritorno in Italia, per stupire ancora. Per una notte gli occhi di tutta Italia erano su di lui. A Cosenza c’è un nuovo sindaco: Joaquin El Bati Larrivey.

FOTO: Instagram Cosenza