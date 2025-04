L’Arminia Bielefeld vola in finale di Coppa di Germania: eliminato anche il Leverkusen (2-1)

Incredibile in Coppa di Germania. L’Arminia Bielefeld, squadra di terza divisione, elimina i campioni in carica del Bayer Leverkusen vincendo 2-1 in rimonta, e conquista l’accesso alla finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Stoccarda e Lipsia. L’Arminia Bielefeld aveva già eliminato nei turni precedenti l’Hannover, l’Union Berlino, il Friburgo e il Werder Brema.

Foto: Instagram Arminia Bielefeld