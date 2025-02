L’arma in più è De Ketelaere: il fattore casa lo premia

Dopo la sconfitta e le polemiche nel match d’andata, l’Atalanta è chiamata a ribaltare il risultato. Tutto ripartirà dal 2-1 a favore del Club Brugge, con la Dea che dovrà mantenere alta la concentrazione per tutti i 90′ di gioco se vorrà portare a casa il risultato. I nerazzurri, infatti, hanno tutte le carte in regola per vincere e dovranno anche cercare di sfruttare i loro punti di forza come ad esempio il fattore casa. Un aspetto che vale soprattutto per l’ex di giornata, ovvero De Ketelaere. Il trequartista belga è uno dei giocatori di Gasperini che va maggiormente a segno tra le mura del proprio stadio. Charles, tra coppe e campionato, ha realizzato 11 reti di cui ben 9 in casa e 2 fuori casa. Proprio per questo motivo l’ex Milan potrebbe essere una pedina fondamentale in una partita come questa.

FOTO: Instagram Atalanta