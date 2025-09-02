Ufficiale: Larin è un nuovo giocatore del Feyenoord

02/09/2025 | 20:40:34

“Il Feyenoord ha raggiunto un accordo con il club della Liga RCD Maiorca per il prestito di Cyle Larin. L’arrivo dell’esperto attaccante canadese rappresenta un’arma in più per il reparto offensivo della squadra guidata dall’allenatore Robin van Persie. Il 30enne Larin, nato a Brampton, una città nei pressi di Toronto, ha iniziato a giocare a calcio con il club locale Brampton YSC e con l’accademia calcistica Sigma FC. Passato attraverso il calcio universitario statunitense con gli UConn Huskies, è approdato all’Orlando City in MLS, dove nella sua stagione d’esordio è stato eletto talento dell’anno. Con 44 gol in tre stagioni si è fatto notare e nel 2018 ha compiuto il salto in Europa firmando con il Besiktas. Anche in Turchia ha confermato il suo fiuto del gol, realizzando 39 reti in 109 partite e vincendo con il Besiktas, nel 2021, sia il campionato che la coppa nazionale. Dopo le esperienze con Club Brugge e Real Valladolid, l’86 volte nazionale canadese è arrivato nel 2023 al RCD Mallorca, dove ha giocato le ultime due stagioni in Liga. Al Feyenoord, Cyle Larin vestirà la maglia numero 10″.

Foto: sito Feyenoord