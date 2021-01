Karim Laribi dall’Hellas Verona alla Reggiana: la nostra esclusiva di stamattina va in porto. E’ arrivato il comunicato del club scaligero, Laribi ha prima prolungato il contratto in scadenza e poi si è trasferito in prestito alla corte di Alvini. Un colpo importante per le ambizioni della Reggiana.

Foto: instagram reggiana