Karim Laribi dalla Reggina alla Triestina: c’è l’accordo totale tra i due club, come vi abbiamo raccontato. Manca però il via libera definitivo del diretto interessato che non ha aperto definitivamente e che sta riflettendo. La Reggina potrebbe però decidere di prendere ugualmente Cristiano Lombardi, esterno offensivo della Lazio.